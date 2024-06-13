В Новосибирске на выходных проведут акцию «Здоровый субботник»

15 июня в Новосибирске пройдет акция «Здоровый субботник», приуроченная ко Дню медицинского работника.

Мероприятие состоится в парке культуры и отдыха «Михайловская набережная» с 12:00 до 18:00 – 19:00.

Жители города смогут пройти обследования на инфекционные заболевания и проконсультироваться с дерматовенерологами. Посетители смогут увидеть картины, созданные с помощью бактерий, узнать о медицинских технологиях, поучаствовать в мастер-классах по оказанию первой доврачебной помощи и получить консультации специалистов.

В рамках проекта «Искусство в чашках Петри» будет работать площадка с микроскопами, где специалисты расскажут о мире бактерий. Также можно будет пройти дерматоскопию и обследоваться на инфекционные заболевания.

В Консультативно-диагностической секции посетители смогут проверить основные показатели здоровья, зрение, пройти диагностику на ИППП, ВИЧ и гепатит. Планируется проведение скринингового обследования взрослого и детского населения с оценкой функциональных и адаптивных резервов организма, УЗИ щитовидной железы, УЗИ вен и проверки родинок на рак. Будут организованы консультации по сохранению и укреплению здоровья, а также возможность задать вопросы врачам различных специализаций.

Также в программе мероприятия – тестирование на ВИЧ-инфекцию, психологическое консультирование, информационная палатка по профилактике ВИЧ и мастер-классы по измерению артериального давления и оказанию первой помощи. В Технологической секции представят работу передвижного медицинского комплекса «Везем здоровье людям» и проведут интерактивные лекции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что губернатор Новосибирской области назвал интересные для региона сферы экспорта.