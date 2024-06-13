Губернатор Новосибирской области назвал интересные для региона сферы экспорта

В данный момент Новосибирская область занимает 1-е место в СФО по автомобильному транспортному грузообороту.

В ходе пленарной сессии губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества региона в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Он отметил, что выбор Новосибирска в качестве постоянной площадки для проведения международных конференций обусловлен его статусом крупнейшего транспортно-логистического хаба за Уралом.

По словам губернатора, Новосибирская область в настоящее время занимает лидирующее положение в Сибирском федеральном округе по объему автомобильного грузооборота.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 20 трамваев будут модернизированы в 2024 году.