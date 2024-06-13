В Новосибирске 20 трамваев будут модернизированы в 2024 году

На модернизацию выделят почти 1 млн рублей.

Трамваи для многих новосибирцев является наиболее предпочтительным средством передвижения: практически никаких пробок, экологично, комфортно. Однако не всегда сами транспортные средства оставляют наилучшие впечатления, некоторые нуждаются в ремонте. Издание «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии сообщает, что сразу двадцать трамваев будут модернизированы до конца 2024 года.

На модернизацию выделят 947 750 тысяч рубле (632 750 тысяч рублей будет представлено из бюджета региона, а 315 000 из городского бюджета).

Ранее стало известно, что в Новосибирской области с начала года 79 человек погибли в жёстких авариях. Сотрудники ГИБДД призывают сибиряков быть внимательными за рулем на трассах, магистралях и дворах. Зачастую причина аварии кроется в невнимательности водителей.