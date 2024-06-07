В Новосибирской области с начала года 79 человек погибли в жёстких авариях

С начала 2024 года почти 80 человек скончались в жёстких ДТП.

Как сообщает портал Nsk.om1.ru со ссылкой на данные ГУ МВД по Новосибирской области, с начала этого года в регионе произошло 803 аварии, в которых погибли 79 человек и еще 1 009 получили травмы.

Больше всего ДТП произошло в Новосибирске – насчитывается 403 аварии, в Бердске – 33, в Искитимском районе Новосибирской области – 24, в Тогучинском — 18, в Черепановском – 16 и в Болотнинском районе – 12.

Больше всего смертельных аварий произошло в Новосибирске, где во время происшествий погибли 17 человек.

Напомним, что в Кемерово после ДТП с трамваями задержали сотрудников компании-перевозчика