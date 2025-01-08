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общество проиcшествия

В ДТП в Новосибирске погиб мужчина – водитель протаранил три автомобиля

Pikabu.ru

Авария на улице Ипподромской в Новосибирске унесла жизнь сибиряка.

Рождественский день в новом 2025 году стал для жителя столицы Западной Сибири финальным днём его жизни.

По предварительным данным Госавтоинспекции Новосибирска, 7 января мужчина, управлявший автомобилем Toyota Celica, двигался по магистральной улице Ипподромская. В какой-то момент машину занесло, он водитель потерял контроль и иномарка протаранила три автомобиля, стоявших на развороте.

Итогом стало трое пострадавших и четыре повреждённых «легковушки». К сожалению, виновник скончался в реанимации. Остальные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются сотрудниками ДПС до сих пор.

Ранее портал «Сиб.фм» сообщал, как в двух ДТП за одни сутки в Новосибирске пострадали восемь человек.

#зима #Новый год #Новосибирск #рождество #ГАИ #машины #авария, дтп
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Оксана Чешенок
журналист

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