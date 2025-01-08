Мэрия Новосибирска оплатит работы по продлению метро

Городские власти столицы Западной Сибири заявили готовность потратить порядка 3 миллиардов рублей на продление Дзержинской линии подземки.

Конкурс на разработку проектной документации первого этапа продления Дзержинской линии уже объявлен. Заявки принимаются до 14 января нового 2025 года. Проектно-изыскательские работы мэрия Новосибирска оценила в 133,6 миллиона рублей.

Именно такую сумму получит разработчик проекта строительства левого перегонного тоннеля длиной более пятисот метров от станции «Золотая Нива» до «Берёзовой рощи».

«Ответственно отнеслись к подготовке конкурса, провели консультации с потенциальными участниками проекта, встретились с китайскими и белорусскими партнерами», — пишет в своём телеграмм-канале глава Новосибирска Максим Кудрявцев.

По его словам, на первый этапе продления Дзержинской линии мэрия готова потратить 2,9 миллиарда бюджетных рублей.

Ранее «Сиб.фм» писал, что власти Новосибирска намерены продлить подземку до аэропорта Толмачёво.