Отставка Шойгу, возвращение Суровикина и скандал Кологривого. В Новосибирске опубликован список медийных персон 2024 года

2024 год в Новосибирске был богат на события и яркие личности, оставившие свой след в общественной жизни. От скандальных выходок до политических перестановок – эти имена были у всех на слуху. Подробнее – в материале Сиб.фм.

Максим Кудрявцев: первый мэр без прямых выборов

16 апреля 2024 года в Новосибирске выбрали нового мэра – Максима Кудрявцева. Его назначение стало историческим, ведь оно произошло без участия избирателей. Кудрявцев набрал 40 голосов из 45 в ходе тайного голосования депутатов.

Кудрявцев, в прошлом инженер и вице-президент «Ростелекома», является выпускником «Школы губернаторов». Его карьера в политике началась с Госдумы, а пост мэра стал логичным продолжением. Эксперты называют его назначение результатом поддержки губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Ранее Сиб.фм публиковал досье Максима Кудрявцева.

Никита Кологривый: актер, чей год запомнится скандалами

Актер Никита Кологривый оказался в центре внимания после своих неординарных высказываний и резонансных событий. В начале года он подверг критике легендарных актеров Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского, назвав их роли «скучными», а Данилу Козловского – «лжеартистом».

Кульминацией скандалов стал дебош в одном из ресторанов Новосибирска в ночь на 19 марта. В состоянии алкогольного опьянения Кологривый устроил драку с сотрудниками заведения, а официантку, отказавшую ему во флирте, укусил за ногу. Суд приговорил актера к семи суткам ареста. Позднее Кологривый публично раскаялся, объяснив своё поведение «психологическими трудностями».

Александр Зырянов: обвинения во взятках и кинофестиваль как повод для ареста

Генеральный директор «Корпорации развития Новосибирской области» Александр Зырянов стал фигурантом нескольких дел о взятках в 2024 году. По версии следствия, он получил услуги на сумму 9,5 млн рублей в обмен на контракты для коммерческих организаций.

Интересно, что одно из обвинений связано с финансированием кинофестиваля «Семейные традиции», где принимал участие Никита Кологривый. Зырянов свою вину отрицает, утверждая, что все действия были согласованы на высшем уровне. Однако к концу года сумма взяток, инкриминируемых Зырянову, превысила 15 млн рублей.

Сергей Шойгу: отставка министра обороны

12 мая президент России Владимир Путин отправил в отставку Сергея Шойгу. Бывший министр обороны был назначен секретарем Совета безопасности.

Отставку Шойгу и назначение нового главы Минобороны Андрея Белоусова активно обсуждали военные эксперты Новосибирска. В разговоре с корреспондентами Сиб.фм, они выражали надежду, что новое руководство улучшит взаимодействие с военно-промышленным комплексом и усилит контроль в армии.

Михаил Мишустин: рабочий визит премьера в Новосибирск

В июле Новосибирск посетил премьер-министр Михаил Мишустин. Он оценил развитие региона, отметив рост в обрабатывающей промышленности, производстве электроники и лекарств.

Особое внимание глава правительства уделил Академпарку, где ему презентовали новейшие научные достижения. Также Мишустин встретился с молодыми учеными в НГУ, обсудив их разработки. Сиб.фм публиковал итоги приезда премьер-министра.

Сергей Суровикин: возвращение из тени

Генерал Сергей Суровикин, уроженец Новосибирска, оставался загадочной фигурой после событий 2023 года, связанных с мятежом ЧВК «Вагнер». В 2024 году его заметили лишь на фотографиях из Африки, где он выполнял специальное задание.

В 2024 году новосибирские политологи активно обсуждали возвращение Суровикина к активной военной деятельности, особенно после возможной отставки Сергея Шойгу. Несмотря на слухи, генерал сохраняет влияние и остается значимой фигурой для военного сообщества.

Также Сиб.фм рассказывал, кем был новосибирский генерал Суровикин до широкой известности.