В Госдуме прокомментировали спецзадание генерала из Новосибирска Суровикина в Африке

Генерал армии Сергей Суровикин может заниматься военными вопросами в Африке.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью NEWS.ru заявил, что генерал армии Сергей Суровикин, вероятно, может курировать вопросы военного сотрудничества в Африке. Швыткин подчеркнул, что у него нет информации о местонахождении Суровикина.

Депутат отметил, что Суровикин профессионал в военной области и вопросы военного сотрудничества он может курировать.

Ранее сообщалось, что Суровикин находится на спецзадании в Африке, где представляет интересы России. Стоит отметить, что генералу 11 октября исполнилось 58 лет.