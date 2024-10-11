Новосибирскому генералу Суровикину исполнилось 58 лет: чем «Армагеддон» занимается в свой день рождения

В пятницу, 11 октября, генерал армии и Герой России Сергей Суровикин отмечает свой 58-й день рождения.

В этот день он выполняет специальное задание в Африке, где представляет интересы государства. Об этом сообщил источник агентству URA.RU. Он подтвердил, что с Суровикиным все в порядке. На фотографиях, опубликованных агентством, генерал находится в хорошей физической форме и выглядит сосредоточенным.

Сергей Суровикин родился в Новосибирске в 1966 году. За свою карьеру он возглавлял несколько военных округов и участвовал в ключевых операциях.

В 2017 году за координацию российских войск в Сирии он получил звание Героя России.

В 2022 году Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО, где создал известную «линию Суровикина».

После событий с ЧВК «Вагнер» в июне 2023 года генерал перестал появляться в публичном пространстве. В августе того же года его освободили от должности главнокомандующего ВКС России.