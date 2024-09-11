Раскрыты последние слова Шойгу перед отставкой

Журналист Зарубин опубликовал последние слова Сергея Шойгу перед отставкой из Минобороны РФ.

В сети появились кадры с бывшим главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу 6 мая. В этот день министр был снят с занимаемой должности и назначен на пост секретаря Совбеза.

Видео опубликовал журналист Павел Зарубин. На кадрах Сергей Шойгу подводит итоги работы министерства и отмечает, что президент высоко оценивает работу ведомства.

«Владимир Владимирович неоднократно повторил, что мы добились результатов в сложнейших, тяжелейших условиях. Сначала была пандемия, потом и те беспрецедентные санкции», – заявил бывший глава Минобороны РФ.

Он отметил, что понятие беспрецедентные достаточно мягкое для определения того уровня давления, которое было оказано на страну со стороны Запада в последнее время.

«Что-то уже пройдено, что-то предстоит пройти тем, кто придет в новый кабинет», – подытожил он.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности после отставки из Минобороны.