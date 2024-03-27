В Новосибирске рассказали, как запретить рекламные спам-звонки на свой номер телефона

Государственная Дума Российской Федерации приняла решение о повышении штрафов за нежелательные рекламные звонки и сообщения.

Согласно новым поправкам, штрафы для нарушителей могут достигать 1 миллиона рублей. 20 марта депутаты утвердили эти изменения в законодательстве, ужесточив наказание за рассылку рекламы. Граждане, столкнувшиеся с назойливыми спам-звонками, могут обратиться к своему оператору связи или в Федеральную антимонопольную службу.

На официальном сайте ФАС опубликованы бланки заявлений и список необходимых документов для подачи жалобы. После получения заявления, распространитель обязан прекратить рассылку немедленно.

Для подтверждения факта нарушения необходимо предоставить запись телефонного разговора или скриншот сообщения, а также подписанное согласие на раскрытие тайны связи. Об этом сообщил BFM-Новосибирск.

Представленный законопроект передан в Совет Федерации и в ближайшее время вступит в силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске приняли стандарт размещения наружной рекламы.