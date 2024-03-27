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общество

В Новосибирске сеть аптек попала под угрозу ликвидации

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

27 марта на сессии горсовета Новосибирска было принято решение исключить МУП «Новосибирская аптечная сеть» из плана по акционированию.

В рамках обсуждения вопроса о приватизации и акционировании муниципальных предприятий, было предложено исключить указанное предприятие из списка, что вызвало обсуждения и разногласия между депутатами и представителями мэрии.

Предполагаемое невключение в план по акционированию влечет за собой возможные последствия для бюджета города, включая затраты на выплаты заработной платы сотрудникам и возможное возмещение из стоимости активов предприятия.

Принятое решение получило поддержку большинства депутатов горсовета.

Ранее Сиб.фм сообщал, что садовод Макарова дала совет по борьбе с прожорливыми вредителями на огороде.

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Игорь Кириченко
Журналист

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