В Новосибирске сеть аптек попала под угрозу ликвидации

27 марта на сессии горсовета Новосибирска было принято решение исключить МУП «Новосибирская аптечная сеть» из плана по акционированию.

В рамках обсуждения вопроса о приватизации и акционировании муниципальных предприятий, было предложено исключить указанное предприятие из списка, что вызвало обсуждения и разногласия между депутатами и представителями мэрии.

Предполагаемое невключение в план по акционированию влечет за собой возможные последствия для бюджета города, включая затраты на выплаты заработной платы сотрудникам и возможное возмещение из стоимости активов предприятия.

Принятое решение получило поддержку большинства депутатов горсовета.

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