В Новосибирске спортсмен погиб на скалодроме

Взрослый новосибирец умер во время занятий на скалодроме «Каскад».

Происшествие случилось рядом с гимназией № 5 в Академгородке. Управления СК и МВД по региону начали проверки, сообщает ТАСС.

«Сообщение в полицию поступило о том, что мужчина при занятии на скалодроме получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. Проводится проверка», — сказали в силовых структурах.

Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«Каскад» — самый крупный скалодром в столице Новосибирской области.

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