Погибшего в Киргизии альпиниста похоронят в Новосибирске 6 марта

Тело российского альпиниста Евгения Глазунова доставили в Россию и похоронят в Новосибирске, где живет его мать.

«Все спустились. Женя на земле. 4 марта Женя улетит в Новосибирск. Прощание состоится в среду, 6 марта, в Новосибирском крематории», — написала на своей странице во «ВКонтакте» представитель группы альпинистов, задействованных в поиске и спуске тела, Анна Пиунова.

Глазунов начал восхождение на гору Аксу в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии 12 февраля. 16 числа из-за непогоды он начал спускаться, тогда связь с ним пропала. 22 февраля тело Евгения было найдено.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске промышленный альпинист привлек своих несовершеннолетних детей для выполнения работ по обработке швов на Красном проспекте. Подростки упали, один погиб.