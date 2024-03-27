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вчера 23:51
общество

В Новосибирске студентов и педагогов призывают игнорировать организаторов терактов

Фото: Новосибирский государственный университет

Учеников и работников Новосибирского государственного университета предупредили о сообщениях, рассылаемых россиянам, с предложением заработать на терактах.

«В настоящее время в социальных сетях и мессенджерах осуществляется массовая рассылка сообщений с призывом совершить противоправные действия. Цель таких рассылок — дестабилизировать и запугать общество», — написали представители вуза в своем аккаунте во «ВКонтакте».

Студентов, сотрудников НГУ, их родных и друзей призывают быть осторожными, игнорировать такие сообщения и блокировать отправителя.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске ФСБ пришли к школьнице, которая призывала устраивать теракты.

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Галина Чебыкина
Журналист

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