В Новосибирске студентов и педагогов призывают игнорировать организаторов терактов

Учеников и работников Новосибирского государственного университета предупредили о сообщениях, рассылаемых россиянам, с предложением заработать на терактах.

«В настоящее время в социальных сетях и мессенджерах осуществляется массовая рассылка сообщений с призывом совершить противоправные действия. Цель таких рассылок — дестабилизировать и запугать общество», — написали представители вуза в своем аккаунте во «ВКонтакте».

Студентов, сотрудников НГУ, их родных и друзей призывают быть осторожными, игнорировать такие сообщения и блокировать отправителя.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске ФСБ пришли к школьнице, которая призывала устраивать теракты.