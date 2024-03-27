В Новосибирске женщина уволилась с рынка из-за мясника-мигранта

После нескольких инцидентов, произошедших в марте, Оксана обратилась в полицию и миграционный центр.

Жительница Новосибирска, работавшая в мясном отделе на центральном рынке, приняла решение уйти с работы из-за страха за свою жизнь. Об этом сообщает Infopro54.

Она обратила внимание на выраженную ненависть к русским со стороны своего коллеги-мигранта из Таджикистана, что вызвало у неё беспокойство за свою безопасность.

После нескольких инцидентов, связанных с агрессивным поведением мигранта, женщина обратилась в полицию и миграционный центр с жалобой. Однако её работодатель пока не собирается увольнять данного сотрудника.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчина убил сожительницу и спрятал тело в парке.