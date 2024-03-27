В Новосибирской области создали больше тысячи отделений «Движения первых»

В Новосибирске создано более тысячи первичных отделений «Движения Первых».

Данная организация объединяет более 33 тысяч подростков и молодых людей из учебных заведений и молодежных центров. Школьники и студенты активно участвуют в патриотических акциях, а также проявляют инициативу как добровольцы и волонтеры.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что организация «Движение Первых» доказывает свою эффективность и значимость в общественной деятельности молодежи. Он выразил благодарность всем участникам за проделанную работу в 2023 году и подчеркнул важность их вклада в развитие региональной молодежной инициативы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска жалуются из-за нехватки общественного транспорта в ЖК «Галактика».