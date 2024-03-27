Жители Новосибирска жалуются из-за нехватки общественного транспорта в ЖК «Галактика»

Жители ЖК «Галактика» в Новосибирске обратили внимание на проблему отсутствия общественного транспорта по улице Николая Островского.

В связи с этим местные жители начали собирать подписи для обращения к главе администрации Дзержинского района. Жительница ЖК Екатерина Сергиенко сообщила журналистам АиФ-Новосибирск о нехватке транспорта и дефиците персонала в детском саду.

Екатерина активно собирает подписи жителей для обеспечения необходимыми маршрутами по улице Николая Островского. Она отметила, что проблемы с транспортом существуют уже давно, и необходимо обеспечить доступность общественного транспорта для всех жителей района, даже если у них нет необходимости в его использовании.

Обращение от лица местных жителей подчеркивает, что в ЖК «Галактика» проживает большое количество семей с детьми, но доступ к общественному транспорту ограничен. Существующая остановка обслуживается только одной маршруткой, что создает неудобства для жителей.

Также в обращении отмечается, что закрытие школы на капитальный ремонт усложняет ситуацию, так как родители не видят возможности обеспечить детям доступное транспортное сообщение до новых учебных заведений.

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