В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе» Фаридуни

В Таджикистане жилье семьи Шамсиддина Фаридуни, которого обвиняют в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» опечатали.

Дом расположен в кишлаке Лойоби в 50 километрах от Душанбе, сообщает РИА Новости, у него организовано дежурство силовиков. Родных Фаридуни увезли в таджикскую столицу, по данным их соседей 2014 в сопровождении "людей в форме".

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично контролирует проводимые в стране следственные действия по делу о теракте в Подмосковье.

Напомним, 26 марта Басманный суд Москвы отправил под арест Алишера Касимова — восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». По данным следствия, он сдал квартиру Шамсиддину Фаридуни — главарю террористов, напавших на концертный зал.

Ранее в ФСБ заявили, что теракт в «Крокусе» готовили при содействии спецслужб Украины.