Заболеваемость коклюшем растет в Новосибирской области

Количество случаев заболевания увеличилось более чем в десять раз.

За прошедший год в Новосибирской области зарегистрирован значительный рост заболеваемости коклюшем. Об этом пишет информационное агенство ТАСС.

По данным внештатного специалиста по иммунопрофилактике регионального минздрава Татьяны Ивлевой, количество случаев заболевания увеличилось более чем в десять раз. В 2023 году было зафиксировано 1176 случаев заболевания, в то время как в 2022 году их было около ста.

Эксперт отметила, что такой рост связан как с увеличением случаев заболевания, так и с улучшением диагностики. Она также указала на недостаточность в системе национального прививочного календаря, где не предусмотрены прививки против коклюша для детей старшего возраста и взрослых.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые из Новосибирска научились разрушать опухоли без вреда для здоровых тканей.