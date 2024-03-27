Заболеваемость коклюшем в 10 раз выросла в Новосибирской области

Кратный рост заболеваемости коклюшем зарегистрировали в Новосибирской области в прошлом году.

О ситуации сообщила главный внештатный специалист по иммунопрофилактике министерства здравоохранения региона Татьяна Ивлева. Если в 2023 году было зарегистрировано 1 176 случаев, то в 2022 — всего около 100.

«Рост очень большой. Это связано, с одной стороны, с тем, что, действительно, стали чаще болеть, с другой стороны, это связано с тем, что стали лучше диагностировать», — сказала специалист.

Доктор считает, что рост заболеваемости также связан с системой прививочного календаря, в котором нет поддержки иммунитета против коклюша у взрослых — вакцинация проводится через три месяца после рождения, ревакцинации — в 4,5, 6 месяцев и полтора года.

Ранее врач-эндокринолог назвала чернослив лучшим помощником в борьбе с инфекциями.