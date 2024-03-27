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общество

Замминистра ЖКХ Новосибирской области Евгений Назаров назначен и.о. главы министерства

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В правительстве Новосибирской области назначили исполняющего обязанности руководителя министерства ЖКХ и энергетики. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Пост и.о. главы ведомства занял Евгений Назаров, ранее работавший заместителем министра Дениса Архипова, арестованного по делу о злоупотреблении полномочиями.

Напомним, о задержании Архипова стало известно 20 марта. В отношении него возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями при взаимодействии с бывшим регоператором по вывозу ТКО, компанией «Экология-Новосибирск».

По версии следствия, глава регионального МинЖКХ, зная, что «Экология-Новосибирск» не исполнила свои обязательства по соглашению с министерством, и имеются основания для истребования в бюджет средств по банковской гарантии, принял решение об отзыве ранее заявленного требования об уплате банком данных средств. Сообщается, что в результате в региональный бюджет не поступило 220 млн рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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