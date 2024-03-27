Жуткий пожар охватил квартиру в Новосибирске

Вечером 27 марта в Новосибирске произошел страшный пожар.

«Наши подписчики сообщают, что на проспекте Димитрова, 6, горит квартира», — пишут в Telegram-канале АСТ-54 Black.

На кадрах видно, что языки пламени вырываются с балкона одной из квартир здания. Есть ли там люди — неизвестно.

Сообщается, что пожарные уже работают на месте и борются с огнем. О пострадавших и погибших пока информации нет.

Ранее мы рассказывали, как из-за гнилой электропроводки загорелась квартира в Новосибирске. В этот момент хозяев не было дома, все их животные погибли.