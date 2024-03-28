В Новосибирске авто убитой вместе с дочкой бойцом ММА женщины нашли у нового владельца

Машину убитой бойцом ММА Ольги Ярославцевой нашли уже у другого владельца.

Женщина купила «Тойоту Сиенту», на сделку ездила вместе со своим будущим убийцей. Затем Фируз убил и Ольгу, и ее маленькую дочку, а машину продал перекупу, тот уже — другому человеку. По такой цепочке и нашли иномарку, говорится в паблике «Новости Новосибирск» во «ВКонтакте».

Уточняется, что составленный Фирузом договор купли-продажи был незаконным.

Напомним, мигрант убил 39-летнюю женщину и ее пятилетнюю дочь — они приехали из Казахстана для покупки квартиры и машины после того, как мать получила наследство. После избавлений от тел он попытался уехать к себе на родину, однако был пойман казахской полицией.

Силовики долгое время искали тела убитых — их успело занести снегом. Труп Ольги, ее мужчина зарезал, нашли 1 февраля, а 5-летней девочки восьмого числа. Душегуб расправился с малышкой с помощью удушения.

Но на этом беды семьи не прекратились. Отец погибших от рук изверга не выдержал этого и умер от инсульта.