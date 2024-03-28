143 жертвы: список погибших в Крокус Сити Холл снова пополнился

При теракте в подмосковном торговом центре погибли, как минимум, 143 человека.

Обновленный список погибших в «Крокус Сити Холл» опубликовали в МЧС России. На вечере 27 марта в нем было 140 имен, сейчас их уже 143.

Напомним, стрельба и пожар произошли в торговом центре вечером 22 марта. В концертный зал перед выступлением «Пикника» ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

На данный момент в СИЗО находятся восемь фигурантов дела о теракте из 11 задержанных. Это все четыре исполнителя: Мухаммадсобир Файзов, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев и Саидакрами Рачабализод. Под стражей находятся Исроил Исломов, его сыновья Аминчон и Диловар. Диловар Исломов являлся владельцем белого Renault, на котором террористы приехали к торговому центру. Также арестован Киргизии Алишер Касимов, который сдавал террористам квартиру.