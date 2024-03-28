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общество проиcшествия

20 человек спаслись в Новосибирске из горящей пятиэтажки

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске 20 человек самостоятельно эвакуировались из горящего дома.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” сообщили, что на проспекте Димитрова в Новосибирске произошло возгорание в одной из квартир многоэтажки. Жильцы дома не раздумывая сумели самостоятельно эвакуироваться — спаслись 20 человек, включая шестеро детей.

Известно, что сотрудники МЧС оперативно приехали к месту происшествия и потушили пожар.

Причины возгорания будут установлены по результатам проведенной экспертизы.

Напомним, что эксперты мэрии Новосибирска составили методичку о пожарной безопасности.

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Валерия Митрохина
Журналист

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