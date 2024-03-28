300 млн потратит Новосибирск на ремонт тротуаров

На капитальный ремонт тротуаров в этом году Новосибирск направит 300 млн рублей.

Масштабную программу по обновлению городских тротуаров запустили в прошлом году. Также в 2024 году будет отремонтировано 14 участков дорог протяженностью более 19 километров.

«По всем объектам проведены конкурсные процедуры, подрядные организации определены, они приступят к работе с началом строительного сезона. Кроме того, как минимум еще один млрд рублей будет направлен на ремонт в рамках региональной программы «Развитие автомобильных дорог». Список объектов уточняется», — рассказал врио мэра Новосибирска Олег Клемешов.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске отремонтируют дороги к девяти больницам в 2024 году.