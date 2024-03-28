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общество

49 троллейбусов с аккумуляторами получит Новосибирская область

Фото: Сиб.фм/Густаво Зырянов

В Новосибирской области продолжается обновление общественного транспорта, в этом году регион получит 49 современных троллейбусов с автономным ходом.

Новый подвижной состав будет курсировать по маршрутам № 29 и № 7. Также запланирована покупка 80 троллейбусов по договору лизинга.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский сказал, что первая партия автобусом ожидается в мае

«Обновление транспорта позволит заменить морально устаревший подвижной состав общественного транспорта, и существенно повысит качество оказания транспортных услуг в областном центре. Транспорт работает как от контактной сети, так и от аккумулятора, благодаря чему есть возможность охватить участки без постоянного источника электропитания», — отметил Анатолий Костылевский.

В 2022 году Новосибирск получил девять аналогичных троллейбусов, в 2023 — по договору лизинга приобретены еще 120.

Ранее мы рассказывали, как в Новосибирске оборвались контактные сети троллейбусов.

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Галина Чебыкина
Журналист

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