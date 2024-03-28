Четырех исполнителей теракта в подмосковном «Крокусе» признали экстремистами и террористами

Четыре подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» были добавлены в список террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

Их имена: Фаридуни Шамсидин* (1998 г.), Мирзоев Далерджон* (1991 г.), Файзов Мухаммадсобир* (2004 г.), Рачабализода Саидакрами* (1994 г.). Все они родом из Таджикистана.

Инцидент произошел вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске под Москвой. Несколько лиц ворвались в здание, открыли огонь из автоматов по людям, а также устроили поджоги, что привело к обвалу крыши и полному выгоранию зрительного зала.

Ранее Сиб.фм сообщал, что у террористов, напавших на «Крокус», в крови обнаружили психотропные вещества.

Фаридуни Шамсидин*, Мирзоев Далерджон*, Файзов Мухаммадсобир*, Рачабализода Саидакрами* — внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.