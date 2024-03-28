У террористов, напавших на «Крокус», в крови обнаружили психотропные вещества

Четверо напавших на «Крокус Сити Холл» оказались под воздействием психотропных веществ. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Экспертиза, проведенная следствием, показала, что в анализах крови террористов было обнаружено психотропное вещество, способное изменять восприятие реальности и уменьшать чувство страха.

По данным следствия, перед нападением четверо террористов несколько раз посещали «Крокус Сити Холл» в марте этого года, вероятно, готовясь к теракту. Они также были замечены на камерах видеонаблюдения 21 марта на АЗС, когда заправляли автомобиль Renault белого цвета, на котором прибыли к месту совершения нападения и сбежали после его совершения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что первый фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокусе» обжаловал арест.