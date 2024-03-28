Первый фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокусе» обжаловал арест

По этому делу арестовали Диловара Исломова, его брата Аминчона Исломова и их отца Исроила Исломова 25 марта.

Аминчон Исломов, обвиняемый в организации теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», подал апелляционную жалобу на решение суда об аресте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от Басманного районного суда Москвы.

Ранее Исломов заявлял, что не признает свою вину в произошедшем. Дело также касается ареста его брата Диловара Исломова и отца Исроила Исломова, которые также подозреваются в причастности к теракту, в котором также участвовал другой обвиняемый, Шамсидин Фаридуни, ответственный за логистику и транспорт.

Ранее Сиб.фм сообщал, что родственников одного из обвиняемых в теракте в Подмосковье задержали силовики.