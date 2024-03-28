«Девочка-демон» напомнила освобожденному Кологривому про недавнюю обиду

Александра Бортич в день освобождения из-под ареста покусавшего в Новосибирске официантку актера Никиты Кологривого напомнила ему о произошедшем между ними конфликте.

27 марта Никита Кологривый покинул новосибирский ИВС, где отбывал семь суток после утроенного в баре дебоша.

Через несколько часов актриса Саша Бортич, известная многим по фильму «Холоп» и роли «девочки-демона» в сериале «Полицейский с рублевки», опубликовала пост в соцсети, вспомнив об обиде на Кологривого.

«С днем театра! Счастлива, что это и мой праздник тоже (знаете, как сложно не писать «вроде как»), потому что с синдромом самозванца борюсь каждый день. Кажется, что вот-вот все поймут, что я случайный пассажир, на самом деле лох, и выгонят меня. Но театр моя большая мечта и моя любовь. Надеюсь, его будет больше», — написала звезда.

Напомним, после успеха сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором Никита сыграл роль Кащея, актер начал давать множество интервью, оскорбил много знаменитостей, в числе которых оказалась Бортич. По словам Кологривого, она попала в кино через постель.

«Практически с самого своего первого фильма я вызываю в людях очень много раздражения и злости. Я искренне не знаю, с чем это связано. Ни одна моя роль или работа не досталась мне по блату или, прости господи, через постель. А если уж так хочется приплести мои отношения к моей карьере — для начала сопоставьте даты», — ответила тогда Александра.

Ранее мы рассказывали, что пластический хирург Иван Володченков предостерегает новосибирского актера Никиту Кологривого из-за раннего старения кожи и предрекает ему роли бомжей.