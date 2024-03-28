Диетолог Круглова назвала богатые антиоксидантами продукты

По словам специалиста, продукты с содержанием антиоксидантов помогают снизить риск различных заболеваний.

Диетолог Наталья Круглова рассказала в беседе с RuNews24.ru о пользе продуктов с высоким содержание антиоксидантов. По ее словам, они помогают снизить риск развития различных заболеваний и улучшают общее состояние здоровья.

«Они широко распространены в продуктах растительного происхождения, таких как овощи, фрукты, листовые овощи, ягоды, орехи и бобовые. Если рацион человека сбалансирован и включает эти продукты, то дефицита антиоксидантов не возникнет», — рассказала специалист.

Круглова подчеркнула, что антиоксиданты содержатся также в зеленом чае и кофе. В рацион можно добавить и красное вино, но только в умеренном количестве, резюмировала она.

Напомним, диетолог Михалева предупредила о серьезном риске употребления мяса при проблемах с почками.