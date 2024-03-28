Друг погибшего бизнесмена на скалодроме в Новосибирске рассказал о его гибели

В Новосибирске произошла трагедия – погиб 32-летний Максим Серант, совладелец баров на кемеровском курорте Шерегеш.

Мужчина разбился насмерть во время тренировки на скалодроме. По словам друга погибшего, страховка была неправильно зафиксирована. На месте падения не оказалось страховочных матов. Подробности инцидента доступны на сайте nsk.aif.ru.

Инцидент произошел 26 марта 2024 года около 21:00 вечера на скалодроме в Академгородке. После падения Максима сотрудники вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось.

Друг погибшего Игорь Каменев рассказал, что Максим занимался скалолазанием более 10 лет и был опытным спортсменом. Сотрудники скалодрома проверили оборудование, и предполагается, что страховку не правильно зафиксировали, что привело к трагическому исходу.

В прокуратуре и СУ СКР по Новосибирской области проводят проверку, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудники скалодрома в настоящее время не комментируют ситуацию, так как работают с надзорными органами.

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