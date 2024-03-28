сегодня
28 марта, 19:39
пробки
4/10
погода
+3.9°C
курсы валют
usd 92.59 | eur 100.2
сегодня
28 марта, 19:39
пробки
4/10
погода
+3.9°C
курсы валют
usd 92.59 | eur 100.2
сегодня 18:03
общество проиcшествия

Скончалась экс-начальник департамента образования мэрии Новосибирска Наталья Копаева

Фото: nios.ru/

Официально причина её смерти не сообщается.

В Новосибирске ушла из жизни Наталья Копаева, бывшая глава департамента образования мэрии города. Информация об этом появилась на Новосибирском информационно-образовательном сайте.

В опубликованном некрологе от имени департамента образования отмечается, что Копаева скончалась 28 марта. Официальная причина её смерти не сообщается.

В некрологе также отмечается её значимый вклад в развитие и поддержку молодежного педагогического сообщества.

Ранее Сиб.фм сообщал, что эксперт рассказал, почему мигранты из Таджикистана приезжают в Новосибирск.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в