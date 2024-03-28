Скончалась экс-начальник департамента образования мэрии Новосибирска Наталья Копаева

Официально причина её смерти не сообщается.
В Новосибирске ушла из жизни Наталья Копаева, бывшая глава департамента образования мэрии города. Информация об этом появилась на Новосибирском информационно-образовательном сайте.
В опубликованном некрологе от имени департамента образования отмечается, что Копаева скончалась 28 марта. Официальная причина её смерти не сообщается.
В некрологе также отмечается её значимый вклад в развитие и поддержку молодежного педагогического сообщества.
Ранее Сиб.фм сообщал, что эксперт рассказал, почему мигранты из Таджикистана приезжают в Новосибирск.