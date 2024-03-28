Эксперт рассказал, почему мигранты из Таджикистана приезжают в Новосибирск

Эксперт рассказал, почему в Новосибирске больше всего мигрантов из Таджикистана.

По данным Новосибирскстат, за прошлый город в область прибыло 6593 гражданина Таджикистана, что существенно больше, чем количество приезжих из других стран.

В прошлом году объем международной миграции в области сократился на 4,8 тысячи человек.

За год в Новосибирскую область прибыло 6593 мигранта из Таджикистана, выехало — 4765. Миграционный прирост составил 1828 человек. По приросту Казахстан находится на втором месте (1318 человек), а Киргизия — на третьем. Также приезжают из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Туркменистана и Молдовы (меньше 1000 человек из каждой страны).

Больше всего мигрантов едет из Таджикистана. Эксперты считают, что для этого есть несколько причин.

По меркам Центральной Азии Таджикистан является бедной страной. Там высокий уровень безработицы, при этом высокая рождаемость, поэтому люди ищут места для хорошей жизни и стабильного заработка.

«Есть также немаловажный политический момент. Таджикистан находится очень близко к Афганистану, который остается очень неспокойной страной. И от такого соседства некоторые тоже стремятся уйти. Поэтому мы видим такие миграционные процессы», — рассказал BFM-Новосибирск доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин.

На ситуацию в Таджикистане влияют и условия для мигрантов в Новосибирской области. Конечно, это проблема нехватки рабочей силы, которая характерна для большинства регионов России.

Также в Новосибирске действует Генеральное консульство Таджикистана, сформирована большая диаспора, что является важным фактором. Ведь при возникновении проблем, у мигрантов есть возможность получить помощь.

«Но стоит сказать, что объединение по национальному признаку может быть и положительным фактором, и отрицательным. Всё зависит от того, какие люди в общине, диаспоре, играют первую скрипку», — добавил Клисторин