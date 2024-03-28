Главный тренер новосибирской «Сибири» Кривокрасов покидает должность

На сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявили, что Сергей Кривокрасов покинет должность исполняющего обязанности главного тренера новосибирской «Сибири».

Вместе с ним 30 апреля команду покинут тренеры Андрей Тарасенко, Александр Завьялов, Егор Подомацкий и Александр Сыроватский по окончании контрактов. В настоящее время ведется работа по формированию нового тренерского штаба команды. Кривокрасов занял должность в начале декабря, сменив отправленного в отставку Дэвида Немировски.

«Сибирь» завершила регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Андрей Скабелка может снова стать главным тренером ХК «Сибирь».