ИГ* завербовали устроивших теракт в «Крокус» через Telegram-канал

Всех фигурантов по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» завербовали через Telegram-канал, предложив крупную сумму денег.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, все обвиняемые в страшном теракте, который произошел 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», были завербованы через Telegram-канал, принадлежащий таджикскому крылу ИГ* — им управляют из Афганистана.

Также уточняется, что после случившегося канал был удален.

Напомним, что по последним данным, жертвами теракта стали 140 человек.

* Запрещенная в России террористическая организация