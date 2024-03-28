140 погибших, 8 арестованных: что известно о теракте в Крокус Сити Холл 28 марта

Сиб.фм собрал информацию о теракте в «Крокус Сити Холле», известную на утро 28 марта.

Стрельба и пожар произошли в торговом центре вечером 22 марта. В концертный зал перед выступлением «Пикника» ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

По последним данным, жертвами стали 140 человек — один скончался в больнице. Пока опознано 84 тела, среди них — пятеро детей, сообщает СК РФ. Для установления личностей других погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы.

В СК поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родственников или друзей в результате теракта в «Крокусе».

Четверо исполнителей теракта пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. Бандиты — иностранцы, силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. Обвиняемый в террористическом акте, гражданин Таджикистана Шамсидин Фаридуни, возглавлял группу из четырех террористов, которые совершили это ужасное преступление.

На данный момент в СИЗО находятся восемь фигурантов дела о теракте из 11 задержанных. Это все четыре исполнителя: Мухаммадсобир Файзов, Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев и Саидакрами Рачабализод. Под стражей находятся Исроил Исломов, его сыновья Аминчон и Диловар. Диловар Исломов являлся владельцем белого Renault, на котором террористы приехали к торговому центру. Также арестован Киргизии Алишер Касимов, который сдавал террористам квартиру.

Напомним, спасатели завершили разбор завалов торгового центра в Подмосковье, где произошел теракт. В ФСБ заявили, что теракт в «Крокусе» готовили при содействии спецслужб Украины.