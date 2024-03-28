Кологривый может сыграть Жириновского: кому еще из актеров подойдет роль политика

Александр Баранов является режиссером фильма «Жириновский. Взлет».

Режиссер фильма о Жириновском Александр Баранов в одном из интервью упомянул, что Никита Кологривый хорошо подойдет на роль политика из-за внешнего сходства.

После этого, в ночь с 18 на 19 марта в Новосибирске актер Кологривый устроил дебош в кальянной и укусил официантку за ногу. Его арестовали на 7 суток.

Режиссер будущего фильма рассказал изданию RT, что актер, несмотря на арест, все равно сможет пройти кастинг на роль Жириновского, так как скандалы случаются со всеми. Пробы пока не начались.

Сам фильм расскажет о судьбе и жизни Владимира Жириновского. Сюжет держится в тайне.

Кинокритики подобрали еще несколько актеров, которые могли бы сыграть знаменитого политика.

Среди них оказался 50-летний Сергей Безруков. Многие считают, что он хорошо справится с ролью, а также сможет передать голос, интонацию политика. При этом отмечается, что гримерам придется поработать, поскольку Безруков совершенно не похож на Жириновского. На счету актера более 100 фильмов. Он является заслуженным и народным артистом России.

Также в качестве кандидата на роль рассматривают и 78-летнего Валерия Баринова, который, по мнению критиков, идеально подходит для исполнения роли взрослого Жириновского. Баринов начал сниматься в 1968 году. Он сыграл в 218 фильмах.

В социальных сетях обсуждают, что сыграть политика сможет и Олег Штефанко, так как он по внешним качествам подходит под эпоху «взлета» Жириновского. Он окончил ВТУ имени М.С. Щепкина и снялся в 74 фильмах (1977 — 2022).

Многие отмечают, что 31-летний Юрий Борисов может перевоплотиться в молодого политика. Актер в последнее время все чаще появляется на экранах. По мнению критиков, он может входить во все роли, и при этом зритель ему верит.

Последним претендентом стал 35-летний Александр Головин, который также отлично бы вписался в роль молодого Владимира Жириновского.