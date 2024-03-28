Не менее 15 ударов ножом: в Бердске мужчину обвиняют в убийстве племянника

Уголовное дело направили в Бердский городской суд.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Новосибирской области, жителя Бердска будут судить за убийство племянника.

По данным следствия, 10 сентября 2023 года в Бердске между дядей и его 20-летним племянником произошла ссора. Оба находились в алкогольном опьянении. Разозлившись, обвиняемый взял кухонный нож и нанес племяннику не менее 15 ударов. Он скончался на месте преступления.

Мужчина признал свою вину.

Напомним, что в Новосибирске таксист из Грузии избил подростка из-за 100 рублей.