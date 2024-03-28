Новосибирец Будько попал в список погибших после теракта в «Крокусе»

По последним данным, погибло 143 человека.

22 марта 2024 года в «Крокус Сите Холле» произошел теракт. Пострадало более 180 человек.

В тот день уроженец Новосибирска Григорий Будько пошел на концерт группы «Пикник» со своей тещей. Около 20 часов вечера он прислал фотографию концертного зала своей сестре, а после перестал выходить на связь.

Спустя время ГУ МЧС России со ссылкой на московский Минздрав, обновило предварительный список погибших во время теракта, в котором оказался новосибирец со своей тещей.

Известно, что 35-летний Григорий несколько лет назад переехал из Новосибирска в Москву.

Напомним, что 29 марта простятся с погибшим скалолазом.