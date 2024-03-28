Новосибирец отправил фото сестре из «Крокус Сити Холла» в момент расстрела посетителей

Сестра погибшего в «Крокусе» сдала ДНК-тест.

Новосибирец Григорий Будько оказался в списках погибших, опубликованных МЧС России, однако его тело так и не нашли. Сестра мужчины Ульяна сдала ДНК-тест, чтобы следователи сумели опознать её брата по останкам.

Ульяна рассказала, что Григорий ей отправил фотографию из концертного зала за 5 минут до выступления группы «Пикник». Мужчина пошёл туда со своей тещей, которая не пропуска ни одного концерта группы. Её тело также пока не опознали.

«В списках погибших он оказался на основании моего заявления о пропаже. Официального подтверждения о смерти пока нет. Тело брата и его тещи нет», — поделилась собеседница.