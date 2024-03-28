Сестра погибшего при теракте в «Крокусе» новосибирца сдала ДНК-тест

Новосибирец Григорий Будько числится в списках погибших после теракта в Подмосковном «Crocus City Hall», однако его тело так и не нашли.

В списках, опубликованных МЧС России, оказался уроженец Новосибирска 35-летний Григорий Будько. Корреспондент Сиб.фм связался с его родной сестрой Ульяной и узнал подробности.

По словам женщины, Григорий пошёл на концерт группы «Пикник» со своей будущей тещей — на Новый год он сделал предложение её дочери. За 5 минут до начала выступления Григорий скинул своей сестре фотографию из зала — в этот момент террористы уже расстреливали людей в ТЦ.

На фотографии, предоставленной Ульяной, видно, что зал уже был полон. С тещей он сидел на 74 и 75 местах 4 ряда. Примерно там развязалась жуткая бойня. После этого мужчина и женщина не выходили на связь.

«В списках погибших он оказался на основании моего заявления о пропаже. Официального подтверждения о смерти пока нет. Тело брата и его тещи нет», — поделилась собеседница.

Ульяна сдала свой ДНК-тест, чтобы следователи смогли опознать останки. До этого её приглашали в морг на опознания, но там её родственника не оказалось. Ей сообщили, что процедура проверки займет около двух недель, а может и больше.

Сам Григорий перебрался в столицу 6 лет назад, где встретил девушку. Её маме (на фотографии) он решил составить компанию — женщина не пропускала ни одного выступления любимой группы. Её тело также не нашли.

«Ждём подтверждение экспертизы», — заключила Ульяна.

Напомним, Сиб.фм собрал информацию о теракте в «Крокус Сити Холле», известную на утро 28 марта. 22 марта четверо террористов ворвались в ТЦ и открыли стрельбу по посетителям, не жалея даже детей.

По последним данным, жертвами стали 143 человека. Четверо исполнителей теракта пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. Оказалось, что их главарь некоторое время жил в Новосибирске — корреспондент Сиб.фм побывал в этом доме и пообщался с соседями.