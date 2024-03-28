Новосибирские конфискованные автомобили отправили в зону СВО

В Новосибирске отправили девять конфискованных автомобилей в зону спецоперации.

Машины были изъяты у водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

За прошлый год аналогичной мере подверглись 250 автомобилей.

Однако не все из конфискованных машин могут быть направлены на спецоперацию. Военные требуют технику повышенной проходимости. Процесс передачи автомобилей также требует времени.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске появятся семь новых дорожных камер.