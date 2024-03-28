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общество

В Новосибирске появятся семь новых дорожных камер

Фото: ЦОДД НСО

Специалисты ЦОДД проверили исправность камер.

В четверг, 28 марта, завершилась приёмка трёх новых комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба регионального Центра организации дорожного движения.

Новые комплексы установлены на перекрёстках Новогодней – Покрышкина и Сибиряков-Гвардейцев возле ТЦ «Сан Сити» в Кировском районе, Дуси Ковальчук и Дачной – в Заельцовском, а также Тюленина и Гребенщикова – в Калининском.

Перед вводом в эксплуатацию специалисты ЦОДД проверили исправность камер и техническое оборудование.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске машина застряла в яме на улице Связистов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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