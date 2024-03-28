В Новосибирске машина застряла в яме на улице Связистов

На улице Связистов в Новосибирске произошел инцидент с автомобилем Subaru Legacy.

Водитель въехал в яму на дороге, которая была скрыта под водой и снегом. Автомобиль задним бампером повис в воздухе, а передний частью утонул в луже. Инцидент был зафиксирован очевидцами, которые поделились информацией в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных фотографиях видно, что местность затоплена огромными лужами. Также присутствует не до конца растаявший снег. На снимках также заметно, что водитель успел покинуть салон автомобиля.

Реакция новосибирцев в комментариях под фотографиями разнообразна: от выражений недовольства состоянием дорог до юмористических замечаний о внезапности лужи на дороге.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске отремонтируют 14 участков автомобильных дорог.