В Новосибирске отремонтируют 14 участков автомобильных дорог

Протяженность участков составила 19 километров.

Мэрия Новосибирска заключила контракты с подрядчиками для ремонта 14 участков автодорог. Он будет производиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На работы выделят один миллиард рублей из городского и областного бюджетов. Новосибирск выделит 300 миллионов рублей.

Из федерального бюджета на ремонт дорог региона в 2024 году хотят выделить более 5,8 миллиардов рублей.

Напомним, что 1 апреля начнется ремонт на Димитровском мосту, который продлится два года.