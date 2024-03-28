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общество

В Новосибирске отремонтируют 14 участков автомобильных дорог

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Протяженность участков составила 19 километров.

Мэрия Новосибирска заключила контракты с подрядчиками для ремонта 14 участков автодорог. Он будет производиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На работы выделят один миллиард рублей из городского и областного бюджетов. Новосибирск выделит 300 миллионов рублей.

Из федерального бюджета на ремонт дорог региона в 2024 году хотят выделить более 5,8 миллиардов рублей.

Напомним, что 1 апреля начнется ремонт на Димитровском мосту, который продлится два года.

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Нина Раневская
Журналист

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