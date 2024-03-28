Новосибирскую сеть аптек могут ликвидировать

На сессии Горсовета Новосибирска 27 марта было принято решение исключить МУП «Новосибирская аптечная сеть» из плана по акционированию на 2024 год.

Это решение вызвало опасения в мэрии относительно возможной ликвидации сети. В план по акционированию были включены несколько предприятий, в том числе МКП «Новосибгортранс», МУП «Спецавтохозяйство» и другие. График приватизации утвердил губернатор Андрей Травников.

В ходе сессии были внесены две поправки, касающиеся исключения МУП «Новосибирская аптечная сеть» и МУП «Сибирское гостеприимство» из плана по акционированию. Глава департамента соцполитики Ольга Незамаева выразила обеспокоенность возможной ликвидацией предприятий, подчеркнув, что это может повлечь дополнительные затраты для бюджета города или возмещение из стоимости активов предприятий.

Поправка касалась также ПАТП № 5, за которую проголосовали 30 человек.

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