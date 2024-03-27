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общество

В Новосибирске заметили первые весенние цветы

Фото: vk.com Типичный Советский/Новосибирск Елена Жолнеровская

Очередным напоминанием о завершении зимы жителям Новосибирска стали первые пробившиеся из-под земли цветы.

Первоцветы порадовали жительницу Академгородка Елену Жолнеровскую, фотографией с земляками она поделилась в паблике «Типичный Советский/Новосибирск» во «ВКонтакте» 27 марта.

VN.ru со ссылкой на кандидата биологических наук Алексея Яновского сообщил, что цветы на кадре могут оказаться весенником зимующим или эрантисом, но пока принадлежность цветка определить трудно.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирском зоопарке из зимней спячки окончательно вышли бурые медведи Леха и Варя, а вслед за ними — еноты-полоскуны.

Напомним, что новосибирские пенсионеры смогут посетить зоопарк бесплатно.

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Галина Чебыкина
Журналист

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